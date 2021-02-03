03 февраля 2021, 18:06
Мальчик провалился под лед и погиб в Нижегородской области
В Нижегородской области трое детей провалились под лед. Один из них погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Портал Inforeactor рассказал, что мальчики играли на пруду около населенного пункта Большое Мокрое. В какой-то момент лед под ними треснул и они оказались в воде. Один ребенок выбрался сам. Другого спас мужчина. Третий погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.