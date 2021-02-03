Мальчик провалился под лед и погиб в Нижегородской области

Портал Inforeactor рассказал, что мальчики играли на пруду около населенного пункта Большое Мокрое. В какой-то момент лед под ними треснул и они оказались в воде. Один ребенок выбрался сам. Другого спас мужчина. Третий погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.