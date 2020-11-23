Мальчик просидел 5 дней один в квартире на западе Москвы

Полицейские нашли 10-летнего мальчика, который пять дней просидел один в квартире на Новоорловской улице в Москве. Его мать все это время дома не появлялась. Тревогу забили соседи. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Соседи вызвали полицейских и рассказали эту историю. Правоохранители решили вскрыть квартиру. Информация подтвердилась — за дверью они действительно обнаружили четвероклассника 2010 года рождения. Его 31-летняя мать ведет аморальный образ жизни и нигде не работает. Ее не было дома пять дней. Сейчас женщину ищут.

Ребенка отправили в филиал Детской городской больницы №9. Полицейские проверяют все обстоятельства, из-за которых мальчик столько времени провел в одиночестве взаперти.