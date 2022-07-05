Мальчик пропал у реки в селе Новокиевский Увал Амурской области

В селе Новокиевский Увал Мазановского района пропал 11-летний мальчик. Его рюкзак нашли на берегу протоки реки Зея, сообщила прокуратура Амурской области.

Мальчик живет с родителями в селе Новокиевский Увал. В понедельник днем он ушел из дома и не вернулся. Полицейские нашли на берегу протоки реки Зея его рюкзак с вещами. Спасатели организовали поисковую операцию на воде в родном селе школьника и в районе соседней Новокиевки.

Прокуратура начала доследственную проверку. Она изучит исполнение законодательства о безопасности на воде и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.