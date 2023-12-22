Происшествия 22 декабря 2023, 04:50 Мальчик пропал по дороге в школу в Новосибирске «Лиза Алерт»: 11-летний мальчик пропал в Новосибирске Freepik

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Полиция и волонтеры ищут 11-летнего ребенка в Новосибирске. В четверг, 21 декабря, ребенок ушел в школу и пропал. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» по Новосибирской области на своей странице «Вконтакте».

По информации отряда, у ребенка светло-русые волосы, карие глаза, рост 135 сантиметров и худощавое телосложение. В момент исчезновения мальчик был одет в черный пуховик, брюки, сапоги и серую шапку. На спине у ребенка был темно-серый рюкзак.

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В начале декабря стало известно, что 13-летний подросток пропал в Центральном административном округе в Тюмени. К его поискам приступили полицейские и волонтеры. По данным СМИ, школьник пропадает не в первый раз. В мае он ушел из дома и не вернулся — ребенка нашли через несколько дней. В ноябре история повторилась.