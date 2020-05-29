Мальчик потерялся в Екатеринбурге и бродил несколько часов

После обращения матери ребенка, органы СК РФ по Свердловской области немедленно организовали поиски, к которым присоединились представители отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв», на добровольной основе помогающие искать пропавших людей.

С помощью видеокамер на зданиях следователи установили направление, в котором ушел ребенок. В это время полиция опрашивала маму малолетнего. По ее словам, она вышла из дома, когда мальчик еще спал. Когда она вернулась домой, там никого не было. Она пояснила, что ее сын сам умеет открывать дверь квартиры, поэтому мог уйти сам.

Мальчика нашли через несколько часов, он был доставлен в отделение, где его уже ждала мама.