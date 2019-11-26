Мальчик пострадал от избиений тренера

«По данному факту проводится проверка, в рамках которой опрошены обе стороны конфликта. В отношении мужчины возбуждено производство по статье „Побои“. Несовершеннолетний направлен на судмедэкспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Мама избитого мальчика пояснила, что ее ребенок и сын Кожевникова вместе занимаются в гимнастической секции. Недавно дети подрались.

«Сын Кожевникова обозвал моего, после этого они подрались. Тренер узнал об этом, увел моего сына на лестницу и ударил в лоб. Сын стоял у стены и ударился затылком, у него потом две недели кружилась голова», — уточнила женщина.

Мать пострадавшего также добавила, что инцидент видели дети и взрослые.

«Сыну сказали, что тренер всегда прав. Он и молчал. Лишь спустя несколько дней от людей я узнала от случившемся», — отметила женщина.

Она рассказала, что обратилась с сыном в больницу и в полицию. Тренер заявил сотрудникам полиции, что «мальчик неуправляемый».

Изданию не удалось получить комментарий у тренеров ДЮСШ № 8, так как они не отвечают на телефонные звонки.