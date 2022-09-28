Мальчик поранился во время катания на самодельных качелях в Новоорске | 360°

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Мальчик поранился во время катания на самодельных качелях в Новоорске

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Ребенок получил серьезные травмы на самодельных качелях в поселке Новоорск в Оренбургской области . Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на региональное МВД.

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Как сообщили в ведомстве, девятилетний мальчик забрался на самодельные качели. Они были сделаны из футбольных ворот. В какой-то момент поперечина ворот не выдержала и упала на ребенка. В результате мальчик заработал перелом лобной кости. Его доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники МВД выясняют обстоятельства случившегося.

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