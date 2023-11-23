Эксклюзив 23 ноября 2023, 18:16 Мальчик поранился о нож на уроке в московской школе Школьник порезался о нож одноклассницы на уроке литературы на западе Москвы РИА «Новости»

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На западе Москвы школьник порезался о канцелярский нож, который достала его одноклассница на уроке литературы. О происшествии рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В ведомстве сообщили, что вчера, 22 ноября, когда семиклассник, несмотря на замечание учителя, раскачивался на стуле, он случайно задел детский канцелярский нож, который достала и положила на край парты другая ученица. В результате этого подросток получил небольшую царапину. Мальчику вызвали скорую и отвели его в кабинет врача. О случившемся сразу сообщили матери ребенка.

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«Помощь медиков не потребовалась, царапину обработала школьная медсестра. После инцидента мальчик продолжил посещать занятия», — уточнили в департаменте.

Тем не менее, по информации Telegram-канала Shot, ножом в спину мальчику ткнула именно одноклассница после того, как он не отреагировал ни на замечания учителя, ни на ее уколы карандашом, и продолжил раскачиваться на стуле и отвлекать ее.

Столичное ведомство пообещало провести внутреннюю проверку для установления обстоятельств произошедшего и принять дисциплинарные меры.

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