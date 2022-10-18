Мальчик попал в больницу после драки в Петербурге | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 20:17 Мальчик попал в больницу после драки в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители разбираются в обстоятельствах драки, в результате которой пострадал 11-летний школьник. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональный Следком.

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Потасовка произошла в минувшую пятницу в одной из школ Невского района. ИА Nation News написало, что 12-летий школьник ударил своего одноклассника в живот. Накануне пострадавшему ученику стало хуже и его доставили в больницу. Следователи проводят проверку.