Мальчик попал под машину и остался жив в Калининграде
В минувшую субботу в Калининграде под колеса авто попал девятилетний ребенок, который попытался перейти дорогу в неположенном месте. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
«Дни.ру» рассказали, что авария произошла на Вербной улице. Девятилетний мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте. 33-летний водитель не заметил ребенка и сбил его. Потерпевшего доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.