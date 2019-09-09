Мальчик попал под машину и остался жив в Калининграде

«Дни.ру» рассказали, что авария произошла на Вербной улице. Девятилетний мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте. 33-летний водитель не заметил ребенка и сбил его. Потерпевшего доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.