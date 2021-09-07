Мальчик попал под колеса Mitsubishi в Петербурге

В Санкт-Петербурге случилось ДТП, в результате которого пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили «Невские новости».

Авария произошла накануне на Комендантском проспекте. Иномарка Mitsubishi сбила школьника, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. Мальчика с полученными травмами доставили в детскую больницу. Ему диагностировали ушибленную рану левой голени. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.