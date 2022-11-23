Происшествия 23 ноября 2022, 00:55 Мальчик попал под колеса иномарки во Владивостоке

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ДТП произошло во Владивостоке. Там под колеса иномарки попал девятилетний мальчик. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Водитель Toyota Prius направлялся в сторону улицы Русская. В какой-то момент он сбил ребенка, который шел по дороге. На место аварии прибыли сотрудники полиции, а также медики, которые диагностировали у мальчика сотрясение мозга. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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Теперь водителю иномарки грозит лишение прав.

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