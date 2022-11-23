23 ноября 2022, 00:55
Мальчик попал под колеса иномарки во Владивостоке
ДТП произошло во Владивостоке. Там под колеса иномарки попал девятилетний мальчик. Об этом сообщил «Восток-Медиа».
Водитель Toyota Prius направлялся в сторону улицы Русская. В какой-то момент он сбил ребенка, который шел по дороге. На место аварии прибыли сотрудники полиции, а также медики, которые диагностировали у мальчика сотрясение мозга. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
Реклама
Теперь водителю иномарки грозит лишение прав.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама