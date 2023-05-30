30 мая 2023, 17:15
Мальчик попал под колеса иномарки в Тюмени
Легковой автомобиль сбил семилетнего мальчика во дворе жилого дома на улице Советской в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не успел затормозить, когда ребенок выбежал из-за другой машины, и сбил его. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.
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Отмечается, что в настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.
ДТП
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