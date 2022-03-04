Мальчик попал под колеса автомобиля в Ижевске

ДТП с участием 11-летнего ребенка и легкового автомобиля произошло накануне на улице Красногеройской в Ижевске. Об этом написало издание Izhlife.

Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, вечером 3 марта 60-летний водитель автомобиля KIA при повороте налево сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии с травмами различной степени тяжести ребенка доставили в медучреждение.