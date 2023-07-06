Эксклюзив 06 июля 2023, 02:39 Мальчик помог мошенникам оформить кредит на мать ради оружия в мобильной игре Мальчик из Магнитогорска оформил мошенникам кредит на 273 тысячи рублей с карты матери Freepik

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Житель Магнитогорска случайно узнал, что его сын помог оформить кредит мошенникам на 273 тысячи рублей. В беседе с «360» мужчина уточнил, что неизвестные пообещали ребенку за эти деньги «много оружия в игре».

«Мы с женой разрешали играть сыну с телефона. Также он играл и на компьютере. В итоге, с ним на связь вышли неизвестные, которые начали говорить, что могут ему помочь купить оружие для игры. Они с ним общались больше недели и втерлись ему в доверие», — сказал он.

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По словам мужчины, сообщение с информацией о кредите на 273 тысячи рублей супруга обнаружила в своем телефоне. Из них около 80 тысяч уже ушли на счет микрофинансовой организации.

«Я успел заблокировать остальные операции по переводам. После этого написал заявление в полицию, также обращался в банк. Но, по итогу, приходится платить, ведь кредит уже оформлен», — объяснил собеседник «360».

Также житель Магнитогорска рассказал, что после случившегося сын неделю очень сильно переживал. Мошенники попросили его не говорить о них родителям взамен на помощь.

«Они за эти деньги пообещали ему купить оружие для игры. Обманули ребенка. Он еще такого возраста, когда не понимал все последствия происходящего», — заключил мужчина.