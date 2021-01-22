22 января 2021, 13:56
Мальчик получил травмы во время катания с горки в Новосибирске
11-летний ребенок получил серьезные травмы во время катания с горки в необорудованном для этого месте. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СК по Новосибирску.
По их данным, мальчик катался на тюбинге и вылетел в пойму Оби. Его доставили в больницу с серьезными травмами. Сейчас его состояние стабильное.
Следственный комитет организовал проверку по этому происшествию. По ее результатам будет принято процессуальное решение.