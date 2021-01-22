Мальчик получил травмы во время катания с горки в Новосибирске

По их данным, мальчик катался на тюбинге и вылетел в пойму Оби. Его доставили в больницу с серьезными травмами. Сейчас его состояние стабильное.

Следственный комитет организовал проверку по этому происшествию. По ее результатам будет принято процессуальное решение.