Происшествия 30 марта 2023, 15:35 Мальчик получил травмы после падения со второго этажа здания в Казани

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В Казани правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, в котором пострадал школьник. Об этом написал сайт Inkazan со ссылкой на Telegram-канал «Казань с огоньком».

Один из мальчиков во время игры в заброшенном здании упал с железной балки второго этажа. По словам местных жителей, здание, расположенное рядом с домом № 31Б по улице Профессора Мухамедьярова, стоит в заброшенном виде уже 20 лет.

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О состоянии ребенка не сообщается.