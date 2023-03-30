30 марта 2023, 15:35
Мальчик получил травмы после падения со второго этажа здания в Казани
В Казани правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, в котором пострадал школьник. Об этом написал сайт Inkazan со ссылкой на Telegram-канал «Казань с огоньком».
Один из мальчиков во время игры в заброшенном здании упал с железной балки второго этажа. По словам местных жителей, здание, расположенное рядом с домом № 31Б по улице Профессора Мухамедьярова, стоит в заброшенном виде уже 20 лет.
Реклама
О состоянии ребенка не сообщается.
Казань
Реклама
Реклама