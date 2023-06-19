Происшествия 19 июня 2023, 04:35 Мальчик получил травмы из-за опрокидывания батута на Кубани. СК поручил возбудить уголовное дело СК: после получения мальчиком травм из-за опрокидывания батута на Кубани возбудили дело

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Ребенок травмировался после опрокидывания батута в Краснодарском крае. Информацию об этом опубликовали на сайте пресс-службы Следственного управления СК России по региону.

«Были опубликованы сведения о получении малолетним ребенком травм при опрокидывании батутов в станице Динской. По данному факту следственным отделом по Динскому району СКР по краю незамедлительно была организована доследственная проверка», — сказано в сообщении.

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В материале объяснили, что днем 18 июня мальчик с мамой гуляли на территории игровой зоны на одной из баз отдыха Динского района. На площадке установлено много сооружений для детей, и мальчик начал играть. Когда ребенок встал на надувной батут, то тот перевернулся и малолетний получил травмы. Ему срочно потребовалась госпитализация, но сейчас жизни ничего не угрожает.

Глава СК РФ по Краснодарскому краю приказал возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Теперь сотрудники правовых органов проводят проверку, устанавливают личности ответственных за техническое состояние аттракционов и выясняют все обстоятельства.

Ранее массовая потасовка на детской площадке в Московской области закончилась поножовщиной. В распоряжение «360» попали кадры с места событий.