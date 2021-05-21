Мальчик получил травму в детском саду Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода в детском саду пострадал трехлетний мальчик. По словам матери ребенка, утром она отвела сына в дошкольное учреждение, а через несколько часов ей позвонили, и попросили срочно приехать в детсад. Об этом сообщил newsnn.ru.

По имеющимся данным, другие дети прижали руку мальчика дверью и сломали ему средний палец. Несовершеннолетнего увезли в больницу и сделали операцию.

Мать винит в произошедшем воспитателей. Она считает, что сотрудники и руководство детского сада проявили халатность.

В департаменте образования Нижнего Новгорода сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.