Мальчик погиб в огне в Пензенской области

В Пензенской области произошел пожар, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным информагентства, пожар произошел в Кузнецке в одном из частных домов на улице Белинского. Мужчина вывел из горящего здания трех детей. Один из них испугался и вернулся в дом. После тушения огня его тело обнаружили в дальней комнате. Отмечается, что в ноябре прошлого года этот дом уже горел. Семья входила в группу риска и состояла на учете в соцслужбе. Ей предлагали установить автономный дымовой пожарный извещатель, однако она отказалась.