Мальчик погиб в детском саду в Калининграде

Днем 6 ноября группа детей гуляла во дворе дошкольного учреждения под присмотром воспитателей. Вскоре один из педагогов увидел мальчика на детской горке. Ребенка отнесли в медицинский кабинет, где врачи подтвердили его смерть.

На месте ЧП работают следователи, отметила газета «Известия». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Ход проверки лично контролирует руководитель регионального управления СК Дмитрий Бочаров.