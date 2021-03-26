Мальчик погиб после падения из окна в Петербурге

В петербургском поселке Парголово погиб шестилетний мальчик. Он выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, родители ушли в магазин и оставили ребенка одного. Пока взрослых не было, в квартиру постучались соседи с жалобой, что их заливают. Стук испугал мальчика и он залез на подоконник, чтобы высмотреть родителей. Оконная створка случайно распахнулась и ребенок выпал. Полученные травмы оказались смертельными. Он умер до приезда медиков.