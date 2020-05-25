Мальчик погиб после игр со стеклоподъемником в Башкирии

По данным информагентства, родители оставили ребенка в машине одного. Он начал играть со стеклоподъемником и случайно прижал себе шею. Родители вызвали медиков, но им не удалось спасти мальчика. Травма оказалась несовместима с жизнью. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.