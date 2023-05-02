Происшествия 02 мая 2023, 18:56 Мальчик погиб от удара током в Нижегородской области

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В Нижегородской области в результате несчастного случая погиб восьмилетний мальчик. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали в ведомстве, случай произошел накануне в деревне Подрезово округа Бор. Мальчик во время прогулки прикоснулся к оборванному проводу линии электропередачи. Его смерть наступила мгновенно.

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Другие подробности происшествия пока не известны. Полиция проводит расследование.