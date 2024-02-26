Происшествия 26 февраля 2024, 11:58 Мальчик погиб из-за охотничьего ружья в Приморье Прокуратура: в Приморье ребенок погиб из-за оставленного охотничьего ружья РИА «Новости»

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Школьник погиб в Приморском крае из-за оставленного без присмотра охотничьего ружья. После смерти мальчика возбудили дело, ход расследования поставила на контроль прокуратура региона.

В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что 25 февраля 10-летний мальчик вместе с отцом находился на территории охотничьего угодья в лесном массиве Дальнегорского городского округа.

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Когда отец школьника и его знакомый находились в лесном доме, они услышали звук выстрела. Выскочив на улицу, они обнаружили мальчика с огнестрельным ранением груди.

прокуратура Приморского края / Telegram

«Предварительно установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра», — пояснили в прокуратуре.

Жизнь пострадавшего спасти не удалось — он умер в машине скорой помощи. По факту случившегося возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

В прокуратуре подчеркнули, что намерены дать принципиальную оценку соблюдению требований законодательства о хранении и использования огнестрельного оружия.