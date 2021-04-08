Мальчик подорвался на дедушкиной гранате, которую нашел в игрушках

Девятилетний мальчик из Омска обнаружил дедушкину гранату Ф-1 у себя в игрушках. Устройство взорвалось. Ребенок получил многочисленные ранения, однако выжил. Об этом сообщил Lifе.

Инцидент произошел накануне, когда ребенок находился в гостях у бабушки и дедушки. Там он проводил время с игрушками, среди которых оказалась граната Ф-1. Она появилась в доме в 2008 году, когда дед принес ее из мусорного бака, где ее кто-то оставил. Пенсионер рассказал, что граната была учебной.

От взрыва мальчик получил травмы рук, головы, грудной клетки, плеча. Осколки боеприпаса отправили на экспертизу.