Мальчик отравился электронной сигаретой в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска 11-летний мальчик отравился электронной сигаретой. Ему стало плохо прямо на остановке общественного транспорта, написало РИА ФАН со ссылкой на слова очевидцев.

Ребенка в экстренном порядке доставили в медицинское учреждение. Сейчас он находится на домашнем лечении, сообщили «Дни.ру».

По информации СУ СКР по региону, электронную сигарету у мальчика изъяли. По ее жидкости назначена химическая экспертиза.