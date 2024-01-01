Происшествия 01 января 2024, 19:08 Мальчик напоролся на огромную щепку во время катания с горки на Урале Гигантская заноза застряла в ягодице ребенка на горке в Карпинске РИА «Новости»

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Вечером 30 декабря в городе Карпинске 12-летний мальчик катался с деревянной горки и напоролся на большую щепку. Из-за полученной ребенком травмы начали проверку, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, 30-сантиметровая щепа разорвала ногу школьника. Его госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

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Надзорное ведомство назначило проверку после ЧП. Специалисты выяснят, почему опасную горку разрешили использовать для катаний.

Главу Карпинского городского округа попросили устранить нарушения. Деревянную конструкцию временно закрыли.

Это уже второй случай за последние несколько дней травмирования детей на этой горке: 27 декабря травму на ней получил пятилетний ребенок. В больнице у него диагностировали ушиб головы, добавили в прокуратуре.

Восемь детей пострадали при обрушении горки в Хакасии, писал RT. После ЧП две девочки 10 и 11 лет попали в больницу с переломами ног.