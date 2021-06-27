Мальчик на самокате попал под машину на севере Москвы и погиб

Автомобиль насмерть сбил ребенка в Керамическом проезде в Москве. Мальчик попал под колеса на пешеходном переходе. По предварительным данным, он был на самокате. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Сейчас правоохранители решают вопрос об уголовном деле.

«Наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От наезда ребенок скончался. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Водитель тоже на месте, он никуда не скрывался», — рассказали в полиции. По словам очевидцев, рядом с местом ДТП валяется детский самокат.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, мальчику было девять лет. Сбивший его водитель мчался на большой скорости.