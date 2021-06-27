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    27 июня 2021, 15:03

    Мальчик на самокате попал под машину на севере Москвы и погиб

    Андрей Иванов

    Автомобиль насмерть сбил ребенка в Керамическом проезде в Москве. Мальчик попал под колеса на пешеходном переходе. По предварительным данным, он был на самокате. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

    Мальчик на самокате попал под машину на севере Москвы и погиб

    Сейчас правоохранители решают вопрос об уголовном деле.

    «Наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От наезда ребенок скончался. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Водитель тоже на месте, он никуда не скрывался», — рассказали в полиции. По словам очевидцев, рядом с местом ДТП валяется детский самокат.

    Как пишет Telegram-канал Life Shot, мальчику было девять лет. Сбивший его водитель мчался на большой скорости.