Происшествия 25 декабря 2023, 23:07 Мальчик на Кубани упал в оставленную дорожниками яму и не смог выбраться Прокуратура Кубани начала проверку после падения мальчика в дорожную яму Pxhere

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Прокуратура начала проверку по факту падения девятилетнего мальчика в дорожную яму, оставленную после ремонта уличного освещения в Тбилисском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ребенок провалился в неогражденную дыру на придорожной полосе. Мальчик не мог выбраться из ямы самостоятельно, ему помогли местные жители и врачи скорой помощи. Сотрудники прокуратуры оценят действия органов местного самоуправления, организаций и дорожных служб, проводивших работы.

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Похожий случай произошел в Новосибирске. Там прохожие спасли школьницу, которая провалилась в яму на пустыре. Девочка также не могла вылезти самостоятельно. Она провела в ловушке на 20-градусном морозе более двух часов. Ребенка увезли на скорой.

В Ивановской области пятеро школьников провалились в яму с кипятком, которая образовалась из-за подмыва грунта рядом с теплотрассой в Южском районе. Детей доставили в больницу с ожогами.