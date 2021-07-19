Мальчик лишился кистей рук из-за удара током в Башкирии

В Башкирии 10-летний мальчик залез на неогороженный трансформатор, и его ударило током в 10 тысяч вольт. Об этом сообщил Life.

Ребенок получил травму во время игры в футбол в деревне Балтаево. По словам свидетелей, мальчик два раза залезал на трансформатор. В первый раз он послушался товарищей и слез. Во второй раз он получил сильный удар током.

«Когда подъехали, он был в сознании, сидел, рядом с ним была медсестра. Руки были обожжены, он вначале плакал, говорил „мама, больно, ручки“, потом успокоился», — поделилась мать пострадавшего.

В ожоговом центре Уфы мальчику сделали три операции. Хирургам пришлось ампутировать ребенку кисти рук, так как раны оказались слишком серьезными.