Мальчик, который чуть не утонул в аквапарке Благовещенска, вышел из комы
Подробности о состоянии девятилетнего мальчика рассказало РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Амурской области.
«Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но с положительной динамикой. Ребенок пришел в сознание», — подчеркнули в ведомстве.
Школьник из Приамурья впал в кому после посещения аквапаркаПодробнее
Ребенка госпитализировали в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Из аквапарка Благовещенска мальчика привезли 3 декабря, где он отдыхал в компании сверстников и двух взрослых. Ребенок чуть не утонул в бассейне аквапарка, со дна школьника достал инструктор-спасатель. Под водой он провел слишком много времени и впал в кому.
Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверкой аквапарка занялась прокуратура.