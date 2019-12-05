Мальчик, который чуть не утонул в аквапарке Благовещенска, вышел из комы

Школьник, впавший в кому в аквапарке Благовещенска, очнулся. Сейчас ребенка наблюдают в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Подробности о состоянии девятилетнего мальчика рассказало РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Амурской области.

«Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но с положительной динамикой. Ребенок пришел в сознание», — подчеркнули в ведомстве.

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Ребенка госпитализировали в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Из аквапарка Благовещенска мальчика привезли 3 декабря, где он отдыхал в компании сверстников и двух взрослых. Ребенок чуть не утонул в бассейне аквапарка, со дна школьника достал инструктор-спасатель. Под водой он провел слишком много времени и впал в кому.

Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверкой аквапарка занялась прокуратура.