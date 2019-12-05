  • Мальчик, который чуть не утонул в аквапарке Благовещенска, вышел из комы

    05 декабря 2019, 09:11

    Александра Ломейко

    Школьник, впавший в кому в аквапарке Благовещенска, очнулся. Сейчас ребенка наблюдают в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

    Подробности о состоянии девятилетнего мальчика рассказало РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Амурской области.

    «Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но с положительной динамикой. Ребенок пришел в сознание», — подчеркнули в ведомстве.

    Школьник из Приамурья впал в кому после посещения аквапарка

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    Ребенка госпитализировали в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

    Из аквапарка Благовещенска мальчика привезли 3 декабря, где он отдыхал в компании сверстников и двух взрослых. Ребенок чуть не утонул в бассейне аквапарка, со дна школьника достал инструктор-спасатель. Под водой он провел слишком много времени и впал в кому.

    Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверкой аквапарка занялась прокуратура.