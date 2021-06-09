Мальчик, которого отобрали у матери в Башкирии, попал в реанимацию

В Башкирии 12-летний мальчик Ваня, которого весной этого года изъяли из семьи, оказался в реанимации и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Ребенка растит одна мать. Органы опеки забрали мальчика по причине плохих условий проживания, сообщил сайт Mkset.ru.

Как рассказали волонтеры, мать Вани не имеет пристрастия к спиртному, также она трудоустроена. Но ее зарплаты в размере 14 тысяч рублей хватает только на выплату долгов.

В мае Ваню должны были вернуть домой, но состояние его здоровья резко стало ухудшаться. У ребенка выявили онкологию. Ваню поместили в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.