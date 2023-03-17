17 марта 2023, 12:08
Мальчик из Уфы получил ножевое ранение в гостях у друга
В Уфе правоохранители выясняют обстоятельства ранения 12-летнего мальчика, который после встречи с другом попал в реанимацию. Об этом написал сайт Mkset.
Как рассказали в следственном управлении, после уроков двое шестиклассников пошли в гости к одному из них, где 12-летний мальчик и получил ножевое ранение. Каким образом это случилось, пока не известно.
Реклама
В пресс-службе Минздрава сообщили, что медики провели пострадавшему операцию на грудной клетке и левом плече. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Реклама
Дети
Башкирия
Реклама
Реклама