Происшествия 17 марта 2023, 12:08 Мальчик из Уфы получил ножевое ранение в гостях у друга

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В Уфе правоохранители выясняют обстоятельства ранения 12-летнего мальчика, который после встречи с другом попал в реанимацию. Об этом написал сайт Mkset.

Как рассказали в следственном управлении, после уроков двое шестиклассников пошли в гости к одному из них, где 12-летний мальчик и получил ножевое ранение. Каким образом это случилось, пока не известно.

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В пресс-службе Минздрава сообщили, что медики провели пострадавшему операцию на грудной клетке и левом плече. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

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