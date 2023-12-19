Происшествия 19 декабря 2023, 20:16 Мальчик из Тюмени нокаутировал второклассника на пороге школы Тюменский третьеклассник отправил ученика 2 класса в нокдаун на крыльце школы Pxhere

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Рядом с одной из школ в Тюмени произошла драка между учащимися второго и третьего класса. Старший мальчик ударом по лицу отправил своего противника в нокдаун, сообщил портал 72.RU.

Потасовка началась прямо на школьном крыльце, после уроков. После удара у пострадавшего ребенка возникли проблемы со зрением — левым глазом он видит плохо, мальчика отправили на больничный.

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Отец избитого ребенка пожаловался на намерение школы замять конфликт. По его словам, семье мальчика стали намекать на возможные проблемы в учебе.

Мужчина заявил, что учащийся классом старше просто подошел к его сыну с неясными претензиями и ударил по лицу. Тот упал, а сотрудники школы отвели мальчика к медику.

Узнав о произошедшем, отец пострадавшего ученика решил разобраться в ситуации. Он просмотрел видео с камер, но записать не смог: по словам мужчины, завуч не хотела, чтобы кадры попали в Сеть.

«Говорят, что, если я выложу видеозапись, как мой ребенок будет здесь дальше учиться», — отметил он.

Педагоги, заверил мужчина, настаивали на обычной драке и говорили, что ничего страшного не произошло. Отец второклассника выяснил, что ранее напавший на его сына уже проявлял агрессию к другим детям, но все конфликты якобы так или иначе заминали.

Мужчина обратился в полицию и намерен добиться того, чтобы с устроившим драку и его родителями работали инспекторы по делам несовершеннолетних. Он также пожаловался на скандал, который устроило руководство школы после его заявления в правоохранительные органы.

В школе, где произошла драка, конфликт подтвердили, но подробностей не привели. В полиции также сказали, что получили заявление о потасовке. Делом заинтересовались специалисты ПНД.