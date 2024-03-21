Происшествия 21 марта 2024, 16:13 Мальчик из Новгородской области получил ожоги из-за загоревшегося смартфона

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В Новгородской области 16-летний мальчик получил ожоги из-за загоревшегося смартфона. Об этом написал «Петроград», ссылаясь на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Сообщается, что ребенок поставил телефон на зарядку, а сам лег спать. В какой-то момент гаджет загорелся, и огонь перекинулся на кровать. В результате случившегося мальчик получил термический ожог.

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Специалисты назначали судебно-медицинскую экспертизу.