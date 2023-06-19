Происшествия 19 июня 2023, 18:54 Мальчик из Ленобласти пострадал из-за возгорания пауэрбанка в палатке

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В Ленинградской области 12-летний мальчик пострадал из-за возгорания в палатке. У него воспламенился пауэрбанк. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash на Мойке.

Ситуация произошла на берегу озера возле поселка им. Свердлова. Мальчик отправился на отдых с отцом и друзьями. Взрослые отошли в магазин, а когда вернулись, обнаружили пожар.

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Ребенка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него термические ожоги нескольких областей тела.