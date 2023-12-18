Происшествия 18 декабря 2023, 18:54 Мальчик из Кургана рассказал, как спас от пожара троих детей Телеканал «Звезда»: мальчик начал по очереди выбрасывать детей через окно

Читать 360tv в

Школьник из Кургана, накануне спасший из пожара троих детей, в беседе с журналистами телеканала «Звезда»рассказал, как почувствовал запах гари в доме, а затем принял единственно верное решение.

Пока родители отъехали по делам для оформления сделки с недвижимостью, в доме, где живет семья, произошел пожар. Старший ребенок вспомнил, что у них есть бочка с водой, однако потушить разгорающееся пламя сам не сумел. Затем он решил позвонить родителям, и мама приказала срочно выводить детей на улицу.

Реклама

«Я взял детей, сначала подбежали к окошку в зале. Но там уже было много-много дыма. Я сначала Арсения выкинул в окошко. Потом Артема. А потом сам с Софийкой вылез», — рассказал ребенок.

На помощь детям пришла соседка, которая отвела их в свой дом до приезда родителей и спасателей. Сейчас семью на время приютили родственники.