Мальчик из Красногорска извинился за бутылку, угодившую в голову девочке

Следственный комитет ранее сообщил, что на общем балконе дома на 23 этаже находилось трое детей. Один из них решил выкинуть пакет с мусором, в итоге содержимое попало на голову маленькой девочки, которая в это время гуляла с родителями. Произошедшее записали камеры видеонаблюдения.

Lifе поговорил с мальчиком, который выбросил мусор с балкона. Он очень переживает из-за случившегося и просит прощения у девочки и ее родителей.

«Я раскаиваюсь. Мне очень ее жаль», — извинился ребенок. Он также рассказал, что сделал это не специально. По его словам, пакет выскользнул из его рук и полетел вниз.

Четырехлетняя девочка, которая получила удар бутылкой по голове, была прооперирована и сейчас находится в реанимации. Следователи завели уголовное дело по статье 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По предварительным данным, мальчик был в гостях у друга, который проживает в доме в Красногорске. Сейчас следователи продолжают проверку.