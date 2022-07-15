Мальчик едва не утонул на водозаборе в Ленобласти

Недалеко от города Тихвина в Ленинградской области семейная пара и военный фельдшер вытащили тонущего ребенка из водозабора. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Первым ребенка заметила семейная пара. По счастливой случайности рядом находился и военный фельдшер, который оказал мальчику медицинскую помощь, сообщило ИА Nation News.

Ребенка доставили в реанимацию Педиатрического университета. Сейчас его жизни ничего не угрожает.