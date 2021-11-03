Мальчик 9 лет погиб в ДТП в Новокузнецке

В Новокузнецке мальчик попал под колеса автомобиля ВАЗ-2105. ДТП произошло во вторник 2 ноября в районе дома № 59 на улице Гончарова. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следствие установило, что ребенка сбили в тот момент, когда он перебегал дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. От полученных травм девятилетний школьник скончался на месте.

«Следователем УМВД России по г. Новокузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“», — сообщили представители правоохранительных органов.

Максимальное наказание по указанной статье предполагает пять лет лишения свободы.