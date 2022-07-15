Мальчик 6 лет едва не утонул в бассейне в Перми. Его подключили к аппарату ИВЛ

В Перми на территории термального комплекса едва не утонул шестилетний ребенок. Во время купания в бассейне он не смог самостоятельно выбраться на поверхность и захлебнулся. Об этом написало ИА Nation News.

Его мама в этот момент отвлеклась и не увидела, что ребенок тонет. Сотрудники заведения оказали первую помощь пострадавшему до приезда бригады медиков.

Сейчас ребенок находится на аппарате ИВЛ. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.