«Если не придешь, убью его». Брошенный женой мужчина в Кудрове взял сына в заложники и ранил ножом | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 19:14 «Если не придешь, убью его». Брошенный женой мужчина в Кудрове взял сына в заложники и ранил ножом Бабушка мальчика, взятого в заложники отцом в Кудрове, рассказала об отношениях в семье

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В Кудрово Ленинградской области мужчина, от которого ушла жена, взял сына в заложники и угрожал, что убьет его. В итоге он ранил ребенка ножом в шею. Бабушка мальчика рассказала «360», что муж постоянно избивал ее дочь, потому она и решила уйти. Они не живут вместе уже два месяца.

«Она хотела подать на развод — ее достали избиения. Сначала дочь была со мной, а потом приехала ребенка в школу устроить, и у него крышу снесло, потому что он неадекватный. Злоупотреблял алкоголем, постоянно ее бил, писали заявление в полицию», — вспомнила женщина.

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По ее словам, супруги были вместе 15 лет, у них есть сын и дочь.

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«Он перехватил сына по пути в школу, хотел шантажировать ее. Угрожал: если сейчас не придешь, его убью. А что ее хочет убить, угрожал постоянно», — поделилась собеседница «360».

Она призналась, что ей тяжело говорить на эту тему.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. По данным СУ СК по региону, ребенка госпитализировали, ему оказывают медпомощь. Тем временем силовики устанавливают все причины и обстоятельства преступления. Следственной группой руководит сотрудник отдела по расследованию особо важных дел.