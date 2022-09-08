Водитель сбил ребенка в Уфе. Мальчик со сломанным ребром сам уехал с места | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Водитель сбил ребенка в Уфе. Мальчик со сломанным ребром сам уехал с места Опубликованы кадры аварии с ребенком в Уфе

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В Уфе водитель сбил семилетнего мальчика. Кадры аварии и допроса водителя опубликовал «360».

После ДТП ребенок сам уехал на самокате с ударом верхней части тела и сломанным ребром. Решивший, что мальчик не пострадал, водитель сначала покинул место происшествия, но затем все-таки дал показания полиции.

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По словам водителя, после наезда он кричал вслед мальчику, но тот быстро уехал от него.

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Мама пострадавшего рассказала местному телевидению, что они выходили в тот момент на прогулку (втроем, со старшим сыном), но покинули подъезд с перерывами по отдельности, в этот момент младший попал под машину. Затем видео ДТП опубликовали в чате дома. После чего семья вызвала скорую, и они поехали в больницу.

«Врачи говорят, в рубашке родился», — рассказала мать ребенка.

Ранее трехлетний ребенок попал под машину во дворе жилого дома на Люблинской улице в Москве. За рулем зеленого Renault Megane, который устроил ДТП, была женщина.

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