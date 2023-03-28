Происшествия 28 марта 2023, 16:41 Мальчик 13 лет попал под колеса машины в Самаре

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ДТП с участием иномарки и велосипедиста произошло вечером 27 марта в поселке Южный в Самаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Водитель Renault Logan, двигаясь задним ходом на улице 2-й Южный проезд, не заметил 13-летнего мальчика и наехал на него. Школьник ехал на велосипеде по краю проезжей части.

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Медики доставили ребенка в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.