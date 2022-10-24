Мальчик 10 лет погиб под колесами авто в Оренбургской области | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 15:39 Мальчик 10 лет погиб под колесами авто в Оренбургской области

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Смертельная авария с участием ребенка произошла накануне в городе Бузулук Оренбургской области. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, 31-летний житель Тоцкого района, управляя автомобилем Mitsubishi, сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

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Пострадавший погиб на месте происшествия, не дождавшись медиков. По факту случившегося организована проверка.

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