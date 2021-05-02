Макаку обнаружили в пассажирском автобусе на Махачкалу

Клетку с яванской макакой обнаружили в багажном отсеке автобуса Москва — Махачкала. Житель столицы Дагестана заявил полицейским, что купил животное по объявлению в интернете, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Макаку обнаружили, когда автобус остановили для проверки в Светлоярском районе Волгоградской области. У владельца экзотического животного не было никаких документов на питомца, как и разрешения на его перевозку.

По его словам, он купил обезьяну в Москве по объявлению в Сети, чтобы потом отвезти домой и поселить в вольер на территории частного дома. Обезьяну передали для осмотра ветеринарам. По факту перевозки макаки начали проверку.

В минувшем марте сотрудники полиции Волгоградской области спасли замерзающих шимпанзе. Грузовик, который вез животных в зоопарк в Астрахани, сломался по дороге. Чтобы животные не переохладились в ожидании нового транспорта, полицейские перенесли их в помещение поста ДПС, сообщала «Вечерняя Москва». В итоге приматы благополучно добрались до места назначения.