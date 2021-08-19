МАК закончил расшифровку записей черного ящика с разбившегося на Камчатке Ан-26

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку данных бортового самописца с потерпевшего крушение на Камчатке пассажирского самолета Ан-26. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на промежуточный отчет комитета.

В тексте документа говорится, что специалисты получили информацию о полете самолета Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, включая снижение и маневрирование в конечной точке маршрута до столкновения со скалой.

Из-за попавшей внутрь влаги на магнитной ленте нет записи о движении рычага управления правого двигателя. Кроме того, не сохранились данные длительностью около 10 минут, относящиеся к этапу полета на эшелоне, когда экипаж самолета выполняет маневры во избежание аварийных ситуаций.

МАК рекомендовал Камчатскому авиационному предприятию проверить состояние магнитной ленты, а также достоверность записи самописцев на остальных самолетах Ан-26. Результаты расшифровок необходимо сохранить.

Пассажирский самолет Ан-26 потерпел крушение недалеко от камчатского поселка Палана в начале июля. Борт пропал с радаров, и на его поиски направились спасатели и Тихоокеанский флот.

На борту самолета находились 22 человека и шесть членов экипажа. МЧС сообщило, что обломки самолета нашли в четырех километрах от аэродрома. При крушении никто не выжил.

По одной из версий, причиной крушения могло стать столкновение самолета со скалой. Останки погибших разбросало на большом расстоянии. Для опознания личностей биоматериалы отправили на экспертизу.