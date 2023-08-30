30 августа 2023, 18:58
МАК не стал проводить расследование крушения самолета Пригожина
МАК объявил об отсутствии расследования крушения самолета Пригожина
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил, что не проводит расследование крушения самолета Embraer Legacy, где погиб российский предприниматель Евгений Пригожин. На это указали в официальном сообщении организации.
В МАК подчеркнули, что не дают никаких комментариев по обстоятельствам случившегося. В организации подчеркнули, что уведомление связано в связи с многочисленными обращениями.
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«В настоящее время Межгосударственный авиационный комитет не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном „Embraer Legacy“ 23 августа 2023 года. в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего», — отметили в орагнизации.
Межгосударственный авиационный комитет занимается расследованием всех авиационных происшествий с самолетами государств — участников соглашения вне зависимости от места авиакатастрофы. В МАК входят Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что расследованием крушения самолета Евгения Пригожина станет исключительно внутрироссийским. Он исключил участие международных специалистов.
Бизнес-джет с предпринимателем Евгением Пригожиным и командиром частной военной компании «Вагнер» Дмитрием Уткиным разбился в Тверской области в среду, 23 августа. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Криминалисты изъяли бортовые самописцы для установки причин авиакатастрофы.
Самолеты
Евгений Пригожин
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