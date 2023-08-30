Происшествия 30 августа 2023, 18:58 МАК не стал проводить расследование крушения самолета Пригожина МАК объявил об отсутствии расследования крушения самолета Пригожина РИА «Новости»

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил, что не проводит расследование крушения самолета Embraer Legacy, где погиб российский предприниматель Евгений Пригожин. На это указали в официальном сообщении организации.

В МАК подчеркнули, что не дают никаких комментариев по обстоятельствам случившегося. В организации подчеркнули, что уведомление связано в связи с многочисленными обращениями.

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«В настоящее время Межгосударственный авиационный комитет не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном „Embraer Legacy“ 23 августа 2023 года. в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего», — отметили в орагнизации.

Межгосударственный авиационный комитет занимается расследованием всех авиационных происшествий с самолетами государств — участников соглашения вне зависимости от места авиакатастрофы. В МАК входят Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что расследованием крушения самолета Евгения Пригожина станет исключительно внутрироссийским. Он исключил участие международных специалистов.

Бизнес-джет с предпринимателем Евгением Пригожиным и командиром частной военной компании «Вагнер» Дмитрием Уткиным разбился в Тверской области в среду, 23 августа. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Криминалисты изъяли бортовые самописцы для установки причин авиакатастрофы.