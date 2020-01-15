Майнеры устроили потоп в Красноярске

По информации «Русской планеты», майнеры арендовали жилое помещение в многоквартирном доме, чтобы создать собственную ферму. Так как оборудованию для добычи криптовалюты необходимо охлаждение, его владельцы решили держать окна открытыми. В результате перепадов температуры батареи в квартире лопнули. Из-за этого затопило не только квартиру с фермой, но и несколько соседних.

«В данном случае ЧП произошло по вине собственника помещения, прорыв произошел на батареи, поэтому жителям необходимо составить акт о затоплении и зафиксировать ущерб, потому что в рамках законодательства взыскивать ущерб они будут с виновника ЧП», — заявила начальник управления по внешним связям УК ЖСК Ксения Саргсян.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба.